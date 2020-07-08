السفير الصينى بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر نموذجا يحتذى به عربيا وأفريقيا

كتبت رباب فتحى

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الرئيس الصينى والرئيس المصرى تحدثا مؤخرا وبحثا تعميق التعاون العملى فى كل المجالات بما يجعل العلاقات الصينية المصرية نموذجا يحتذى به، فى العلاقات سواء عربيا أو أفريقيا.

وأضاف، فى المؤتمر العاشر الذى تعقده السفارة للوقوف على آخر تطورات فيروس كورونا عبر الإنترنت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب عن حرصه على تعزيز التعاون مع الصين فى كل المجالات.

وأشار إلى أن وزيرى الخارجية الصينى والمصرى تحدثا كذلك، ما يعنى أن هناك تعاونا على كل المستويات وحرص متبادل على تعزيز هذه الصداقة، مشيرا إلى أن مصر تشهد تقدما كبيرا فى المجالات الاقتصادية والثقافية.

وقال إن الصين مهتمة للغاية بالتعاون مع مصر فى المجال الصحى، مشيرا إلى أن مبادرة الحزام والطريق ستساهم فى هذا الأمر، حيث ستمثل طريقا لتعزيز التعاون فى مجالات مختلفة وبين الدول المشتركة فى هذه المبادرة.

وتابع السفير الصينى أن القاهرة وبكين لم تتوقفان عن التعاون فى المجال الطبى منذ انتشار فيروس كورونا، حيث تبادلا المعلومات والزيارات والخبرات الطبية من خلال عقد الاجتماعات عبر الفيديوكونفراس.

وعما إذا كان هناك مساعدات جديدة صينية إلى مصر، قال السفير إن الجانب الصينى دائما ما يقف إلى جانب الأصدقاء المصريين فى مكافحة كورونا، مؤكدا أن بكين ستواصل تقديم الدعم بقدر الإمكان للجهود الأفريقية فى هذا الصدد.