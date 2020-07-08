اليوم السابع
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الزراعة تعلن ارتفاع صادرات البطاطس والبصل لـ 940 ألف طن

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:37 م
الزراعة تعلن ارتفاع صادرات البطاطس والبصل لـ 940 ألف طن محصول البطاطس
كتب عز النوبى

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أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات البطاطس والبصل إلى 940  ألف  طن منذ بدء موسم التصدير حتى نهاية الشهر الماضى، منها  البطاطس 667 ألف طن والبصل 272 ألف طن وهناك تدفق  ملحوظ  فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والاوربية، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، لـ "اليوم السابع"، إن صادرات البطاطس تحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما صادرات البصل محتلا المركز الثالث فى الصادرات، وجارى الشحن والتصدير وسط متابعة لجميع  صادرات الخضر والفاكهة  لجميع الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس  الحجر الزراعى، أن هناك لجان فنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، مشير إلى أن زيادة  تدفق الصادرات وتعافى السوق، وانفراج في عملية التصدير حاليا  لبطاطس المائدة  للأسواق  العالمية  والاوربية،  مشير إلى أن مصر تحتل  المركز الأول عالميا  من حيث تصدير البرتقال الى الأسواق  العالمية، حيث يعتبر   البرتقال المصرى  من اجود أصناف البرتقال فى العالم.

كما أن مفتشي الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير.


المنتجات الزراعية

صادرات البطاطس

صادرات البصل

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