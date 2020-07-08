اليوم السابع
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الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ272 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:00 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ272 ألف طن لجميع الأسواق العالمية محصول البصل
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات البصل لـ272 ألف طن منذ بداية الصادرات وحتى 24 من الشهر الجارى إلى جميع الأسواق العالمية، وجارٍ الشحن والتصدير طبقًا للاشتراطات الجديدة، موضحًا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وإعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج " الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأوضح "العطار"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صادرات البصل تحتل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس، ويجرى الشحن  والفرز والتعبئة لجميع صادرات الخضر والفاكهة حاليًا، مشيرًا إلى أن إدارة الحجر الزراعى تواصل تكثيف اللجان الفنية في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى انفراج في عملية التصدير حاليًا لبطاطس المائدة للأسواق الأوروبية .

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

كانت وزارة  الزراعة، أكدت إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، موضحة  أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظًا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.

 

 


الصادرات الزراعية

صادرات البصل

صادرات الثوم

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