الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق بحظيرتى ماشية ونفوق 36 رأس ماشية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بحظيرتين للماشية بقرية الهنداو التابعة لمركز ومدينة الداخلة، أسفر عن نفوق 36 رأس ماشية بدون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد نشوب حريق في حظيرتي ماشية بقرية الهنداو بمركز الداخلة، تسبب في نفوق رؤوس أبقار وخراف وطيور وأرانب وحمام، أعلاف جافة وخضراء واحتراق كامل محتويات الحظيرتين بالكامل بسبب اندلاع النيران.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.