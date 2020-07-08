الخارجية الأمريكية: ممول حزب الله قاسم تاج الدين سيبقى على لائحة العقوبات

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ممول حزب الله قاسم تاج الدين سيبقى على لائحة العقوبات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد جنرال أمريكى دعم واشنطن لاستقرار لبنان، اليوم الأربعاء، فى زيارة أثارت احتجاج متظاهرين، منهم أنصار لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، على السياسات الأمريكية فى البلاد، وتأتى زيارة الجنرال كينيث مكنزى للبنان، وهو متلق كبير للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد أن صعد حزب الله انتقاداته للسفيرة الأمريكية دوروثى شيا أمس الثلاثاء واتهمها بالتدخل السافر فى شؤون لبنان الداخلية.

ويواجه لبنان، أزمة مالية حادة تشكل التهديد الأكبر لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين عامى 1975 و1990.

وتصنف الولايات المتحدة جماعة حزب الله، التى تملك ترسانة من الأسلحة وكان الحرس الثورى الإيرانى أسسها عام 1982، منظمة إرهابية. وهى أيضا طرف رئيسى فى الحياة السياسية اللبنانية وتدعم حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

وأفاد بيان للسفارة الأمريكية، بأن مكنزى "أكد مجددا أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته".