التعليم العالى: بدء امتحانات الفرق النهائية بـ563 كلية ومعهد.. والمعتذرين4%

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بكلية التربية جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور ماجد أبوالعينين عميد كلية التربية بالجامعة.

وبحسب يبان صادر عن وزارة التعليم العالى، تابع الوزير سير أعمال الامتحانات واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامة الطلاب، كما تفقد بوابات دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق التباعد الإجتماعي.

وأشاد الدكتور عبدالغفار بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها كلية التربية والجامعة لتسهيل وتأمين امتحانات الفرق النهائية.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مدار الأسبوع الماضي، بدأت في 563 كلية ومعهد في أنحاء الجمهورية، وشهدت لجان الامتحانات حضور 214289 طالبا من أصل 223540 طالبا كان يحق لهم أداء الإمتحانات، ليبلغ نسبة الطلاب الذين اعتذروا او تغيبوا عن أداء الامتحانات نحو 4% من عدد الطلاب.