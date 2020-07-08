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ارتفاع أعدد المتعافين من كورونا بسوهاج لــ 1049 حالة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:48 م
ارتفاع أعدد المتعافين من كورونا بسوهاج لــ 1049 حالة مستشفى سوهاج - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، خلال بيان لها مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 1049 حالة تعاف بالعزل داخل المستشفيات أو داخل العزل المنزلى، بعد خروج 49 حالة اليوم، بعد أن تم عمل التحليل وكانت النتيجة سلبية وتم عمل تحليل آخر لهم بعد مرور  48 ساعة وكانت النتيجة سلبية أيضا، وتم خروجهم من المستشفى بعد تمام التعافى.

يذكر أن الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ترأس لجنة لمتابعة أعمال تطوير مستشفى الصدر بمركز جزيرة شندويل شمال سوهاج ضمت اللجنة المهندس علي عبد الساتر الدردير المدير الإقليمي لمشروعات وزارة الصحة، والدكتور علاء غفير مدير الطب العلاجي، والدكتور عادل اللبودي مدير مستشفي الصدر.

وجاءت الجولة بمرافقة لجنة من وزارة الصحة وذلك من أجل وضع اللمسات النهائية نحو بدء أعمال تطوير المستشفى بجزيرة، وتم تفقد جميع أرجاء المستشفى ووضع خطة تطوير وإعادة تأهيلها وتم تفقد المباني المقامة على أرض المستشفى، للوقوف على إمكانية تطويرها.

وسوف تشمل عملية التطوير إنشاء شبكة غازات كاملة، وتطوير غرف الإقامة وإنشاء قسم للعناية المركزة وتجهيز سكن للأطباء وسكن للطبيبات المساعدة للتمريض تطوير المغسلة والمطبخ والخدمات المساعدة والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية وأعمال السباكة بالمستشفى.

وتم تجهيز تقرير مفصل بعد إتمام الزيارة وإرساله لوزارة الصحة لأخذ الخطوات اللازمة نحو طرح عمل التطوير وإسنادها لإحدى الجهات للانتهاء من الإعمال في أسرع وقت ممكن.

وعلى جانب آخر أكد مصدر مسئول بصحة سوهاج أن مستشفى الصدر بجزيرة شندويل سوف يتم تجهيزها بعدد 70 سريرا، وهناك 10 أسرة للعناية المركزة، وأنه طبقا لتعليمات وزارة الصحة فقد تم وضعها ضمن الأولية الأولى للخطة وزارة الصحة لتطوير مستفيات الصدر والحميات لإستقبال حالات الكورونا في الفترة القادمة بعد الإنتهاء من التجهيز.


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