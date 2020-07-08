إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

كتب على عبد الرحمن

يستقبل مسجد الحسين فى القاهرة، من جديد المصلين لأداء الصلوات الخمس، بداية من فجر اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرار وزير الأوقاف إعادة فتحه بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكليها لمعاينة الإجراءات التي اتخذتها مديرية أوقاف القاهرة لمنع تكرار ما حدث من بعض مرتادى المسجد عقب إحدى الصلوات بمخالفة تعليمات الأوقاف ومحاولتهم الاستعاضة عن زيارة المقام بالوقوف على الحائط الخارجى له، وبعد إتمام التحقيق وما ترتب عليه من محاسبة كل من ثبت تقصيره بما في ذلك من إنهاء خدمة المدير الإدارى للمسجد.

وقالت وزارة الأوقاف، إن فتح المسجد جاء بناء على ما تم من عمل حرم آمن يعزل مكان الصلاة عزلا تاما عن المقام، وعلى قيام مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد كاملا، ونظرا لما للمسجد من مكانة كبيرة في نفوس المصريين جميعا ومحبي آل بيت سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى مشارق الأرض ومغاربها.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إعادة فتح المسجد للصلاة ستكون جزئيا في النصف الغربي من المسجد وهو الجزء البعيد تماما عن الاتصال بالمقام حفاظا على الجميع ، ودفعا لأي جدل يحدث بين بعض المصلين والقائمين على شئون المسجد أو محاولة أي من المصلين تكرار ما حدث.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر إنهاء خدمة المدير الإدارى بمسجد الإمام الحسين ومجازاة 2 من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وذلك بناء على التحقيق الذى أجرته مديرية أوقاف القاهرة اليوم والمذكرة التى رفعتها بهذا الخصوص.

وكلف وزير الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد وعمل حرم آمن يحول دون الوصول إلى الضريح أثناء فتح المسجد للصلاة ورفع تقرير فور إنهاء التكليفات.