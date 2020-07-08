اليوم السابع
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أولى حلقات فورمة بيتي.. شاركونا "بتتمرنوا" أزاي في عصر كورونا عبر واتس آب

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:30 م
أولى حلقات فورمة بيتي.. شاركونا "بتتمرنوا" أزاي في عصر كورونا عبر واتس آب غنوة أحمد

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يقدم اليوم السابع أولى حلقات برنامج "فورمة بيتي" الذي تقدمه غنوة أحمد، وهو برنامج رياضي تفاعلي، يتيح للجمهور المشاركة بفيديوهاته خلال التمارين، وكيف يؤدي كل عشاق الرياضة تمارينهم بطرق مختلفة عبر واتس آب 01125223218.

 

وخلال هذه الحلقة استقبلنا عدد من فيديوهات جمهور اليوم السابع، لقيامهم بالتدريبات خلال فترة الحجر المنزلي، وكيف حاولوا الحفاظ على "الفورمة" خلال تلك الفترة.

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ويذاع برنامج "فورمة بيتي" يوم الأربعاء من كل أسبوع، عبر موقع اليوم السابع، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة له، وتقدمه "غنوة أحمد"، ورئيس تحرير تنفيذي له حسن مجدي، Senior producer شادي أبو الحسن، وإخراج جاميكا، ومونتاج نانيس هيكل.

غنوة-أحمد-(1)
 
غنوة-أحمد-(3)

فورمة بيتي

تمرين في البيت

تمرين

التمارين الرياضية

غنوة

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