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أمين صندوق "مستثمري أكتوبر": تراجع سعر الكمامات سببه زيادة المعروض

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:00 ص
أمين صندوق "مستثمري أكتوبر": تراجع سعر الكمامات سببه زيادة المعروض كمامات قماش - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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شهدت الأيام القليلة الماضية تراجعا ملحوظا في أسعار الكمامات الجراحية، بالتزامن مع إعلان بدء طرح الكمامات القماش على المواطنين عن طريق مكاتب توزيع المقررات التموينية على البطاقات، وهو ما أثار تساؤلات حول تسبب هذه الكمامات القماش في تراجع الطلب على الكمامات الجراحية من عدمه.

وأكد عمر الصعيدي، أمين صندوق جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، عدم وجود ارتباط بين تراجع أسعار الكمامات الجراحية وإعلان طرح الكمامات القماش، وأن تراجع الأسعار الملحوظ يرجع إلى الزيادة الكبيرة في حجم الطاقة الإنتاجية التي تم إضافتها خلال الفترة الماضية، وبالتالي ارتفع حجم المعروض عن حجم الطلب.

وقال عمر الصعيدي لـ"اليوم السابع"، إن زيادة المعروض من الكمامات تزامن مع تراجع حالة التكالب على شراء الكمامات بشكل يزيد عن الاحتياج التي صاحبت بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وبالتالي أصبح الطلب في معدل طبيعي.

وأوضح الصعيدي، أن أسعار المواد الخام الخاصة بصناعة الكمامات حققت تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث تراجع سعر الخام إلى 100 ألف جنيه للطن مقابل 300 ألف جنيه للطن، وهو ما ساهم بدوره في تراجع الأسعار المنتج النهائي.

وشهدت مدينة السادس من أكتوبر وحدها قبل أيام، إضافة 11 خطًا جديدًا لإنتاج الكمامات، تستعد للإنتاج الفعلي خلال أيام، تضاف إلى الطاقة الإنتاجية القائمة من خطوط الإنتاج الخاصة بصناعة الكمامات المطابقة، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 2.5 مليون كمامة يوميًا.


كمامات

كمامات قماش

أسعار الكمامات

اخبار الاقتصاد

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