أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

يقدم "اليوم السابع" حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة " سيدة الكورونا" التي ألقاها زوجها من الطابق الخامس بسبب خلافات زوجية.

ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القاتل وشهود العيان، ويستعرض أسرار اللحظات الأخيرة في حياة الزوجين.

برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب هيكل"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.

ويهدف البرنامج لإلقاء الضوء على الجرائم الجنائية، التي ربما تقع بسبب أسباب واهية وتقود الشخص المسالم لخلف الأسوار، عندما يضعف ويسلم عقله لساعة شيطان.

ويهدف البرنامج للتأكيد على أن الجرائم لا تفيد، وأن عواقبها وخيمة، حيث تزج بأصحابها خلف أسوار السجون أو على طلبية عشماوي، وللتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقوبة، مهما بلغ دهائه، ولتفادي الأخطاء التي وقع فيها الأشخاص وتحولوا في ساعة شيطان لمجرمين.

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