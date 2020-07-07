الجيش الليبى: لن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا

كتب أحمد عرفة

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إنه لن نتنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي، أن العدوان التركي يهدد وحدة ليبيا واستقرار المنطقة، موضحا أن تركيا والإرهاب يهددان وجودنا.

وفى وقت سابق قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي.

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي، خلال كلمة له، أن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

وتمارس تركيا أساليبها الاحتلالية وتعمل على التوغل فى ليبيا ، رغم الفشل العسكرى الذى تتعرض له يوما بعد يوم ، وذلك بإعلانها ارسال فريقا فنيا إلى ليبيا لطرح مقترح لإمداد غرب البلاد بالكهرباء.

وقالت زينب حرزي رئيسة القطاع التجارى في شركة كاراداينيز القابضة لرويترز، إن الشركة تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في غضون 30 يوما.

وقالت حرزي إن الشركة، قد تورد الكهرباء عن طريق مينائى غرب طرابلس الخمس، ومصراتة، مضيفة أنه سيجرى تقييم البنية التحتية حتى يتسنى تقديم مقترح متكامل.

وقالت حرزي إن حكومة طرابلس تستهدف شراء الكهرباء إلى أن تعود المحطات المحلية للعمل، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر، مضيفة أن الشركة قد تورد الكهرباء لفترة أطول.

وتضخ محطات التوليد العائمة الكهرباء في شبكات الطاقة بعد رسوها. وتقول الشركة إن المحطات قد تستخدم وقود الديزل أو الغاز الطبيعي من إنتاج ليبيا وتمدها بألف ميجاوات من الكهرباء في الساعة، مما ينهي انقطاع الكهرباء في المناطق التي تجري تغذيتها عبر الموانئ.