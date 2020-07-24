والد شهيد الشهامة بالدقهلية: أطالب بالقصاص والأهالى أطلقوا عليه المستشار (فيديو)

الدقهلية _ شريف الديب

قال الحاج سعد، والد إسلام سعد، شهيد الشهامة بمحافظة الدقهلية، إنه انتقل إلى منزله الجديد، والذى شهد الحادث الأخير، منذ أربعة شهور فقط، ولم يكن يعرف جيرانه بشكل جيد، ولكن بعد أن جلست فى المنزل، ومنذ أول شهرين عرفت وفهمت أن من قام ببيع المنزل قبلى، كان بسبب هؤلاء الشباب كونهم كثيرين للشغب ويصدر منهم ألفاظ وحركات بذيئة.

وأضاف والد الشهيد، لــ "اليوم السابع"، "أنا أحسبه عند الله شهيد، فهو كان طالب بكلية الحقوق، ومؤدب ويقف معى بمحل بيع الأحذية، وراجل يعتمد عليه، ومحبوب بين أهالى الستامونى بالكامل، وزملائه يحبونه، وأنا فى حالة انهيار منذ لحظة انتشار خبر وفاته، ومتماسك لأن الصبر من عند الله، ولكن منتظر حقه وأطالب بالقصاص".