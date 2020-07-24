اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى: 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:29 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:38 
 
موعد صلاة المغرب 6:55
 
ميعاد صلاة العشاء 8:23 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:29 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:06 
 
موعد صلاة العصر 3:46 
 
توقيت صلاة المغرب 7:01 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:32 م 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:23 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 م 
 
موعد صلاة العصر 3:35 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 52: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:21 م 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:24 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 
 
موعد صلاة العصر 3:21 
 
توقيت صلاة المغرب 6:39 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:03 م 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:39 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:21 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:40 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:01 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:21 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:27 م 
 
موعد صلاة العصر 3:44 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:07 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:24 م 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:13 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 3:52 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:14 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:32 م 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:44 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:24 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:46 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:04 م 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 3:16 
 
توقيت صلاة الظهر 11:47 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:22 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:40 
 
موعد صلاة العشاء 8:06 م 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:15 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:11 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:33 م 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:45 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:34 م 
 
موعد صلاة العصر 4:19 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:36 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:10 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:24 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:55 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:46 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:14 م 
 

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