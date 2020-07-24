مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:29 ص
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:38
موعد صلاة المغرب 6:55
ميعاد صلاة العشاء 8:23
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:29 ص
توقيت صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:46
توقيت صلاة المغرب 7:01 م
موعد صلاة العشاء 8:32 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:23
توقيت صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
ميعاد صلاة المغرب 52: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:21 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:24 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:21
توقيت صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 8:03 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:39 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 8:01
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:21 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:44 م
موعد صلاة المغرب 7:07 م
ميعاد صلاة العشاء 8:24 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:13 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 7:14 م
توقيت صلاة العشاء 8:32 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:44 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:04 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:16
توقيت صلاة الظهر 11:47 م
ميعاد صلاة العصر 3:22 م
موعد صلاة المغرب 6:40
موعد صلاة العشاء 8:06 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:15 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
توقيت صلاة المغرب 7:11 م
موعد صلاة العشاء 8:33 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:34 م
موعد صلاة العصر 4:19 م
توقيت صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء 9:10
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:24 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30 م
توقيت صلاة المغرب 6:46 م
مواقيت صلاة العشاء 8:14 م
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