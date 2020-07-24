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كهرباء المنوفية فصل التيار الكهربائى عن شبين الكوم اليوم

الجمعة، 24 يوليه 2020 01:34 ص
كهرباء المنوفية فصل التيار الكهربائى عن شبين الكوم اليوم انقطاع الكهرباء ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركه الكهرباء فرع محافظة المنوفية، فى بيانا لها عن فصل التيار الكهربائيّ يوم الجمعة الموافق 24-7 عن مغذي المدينة 1؛9 من محطة المحولات القديمة إي لوحه التوزيع القبلية من 6 إلي 8 صباحا.

وأضاف البيان أن الأماكن المتأثرة بالفصل: السنترال، المحكمة، ميدان شرف، العزبة الغربية  ،مصر للطيران، المطافي، مدرسه الثانوية بنات، مدرسه التجارة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أصدر قرارا تضمن تكليف ماهر عبدالمحسن محمد نائب رئيس حى شرق شبين الكوم للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وعبدالوهاب فهمى عبدالوهاب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للعمل نائباً لرئيس حى شرق شبين الكوم، وكذا تكليف هالة محمد متولى مدير إدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل رئيساً للوحدة المحلية بميت بره ، ومحمد مهدى عبدالوهاب سكرتير الوحدة المحلية بطه شبرا للعمل رئيساً للوحدة المحلية بطه شبرا.

كما تضمن القرار تكليف أيمن عبدالسميع جابر المشد رئيس الوحدة المحلية بفيشا الكبرى للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسدود ، وصبحى قدرى الموافى مدير الشئون الإدارية بالوحدة المحلية بمنوف للعمل رئيساً للوحدة المحلية بفيشا الكبرى ، وحمدى محمد العشماوى رئيس الوحدة المحلية ببرهيم للعمل رئيساً للوحدة المحلية بطملاى ، ووفاء بكرى مطاوع سكرتير الوحدة المحلية ببرهيم للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببرهيم.

كما شمل القرار عودة كل من ، محمد محمد عبدالمنعم الشنشورى ، ومصيلحى عبدالمنعم مصيلحى للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بالجهاز التنفيذى للمحافظة  ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للإرتقاء  بمستوى الخدمات ، مشدداً على أنه  لن يسمح  بتهاون أو تقصير أى مسئول فى مهام عمله.

 

 


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