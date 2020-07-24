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كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم

الجمعة، 24 يوليه 2020 01:00 ص
كنائس عالمية تعلن حدادا وصلوات خاصة مع بدء افتتاح أردوغان آيا صوفيا اليوم آيا صوفيا
كتب مايكل فارس

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تحدى الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، حملات الرفض والاستنكار العالمية، تجاه تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد؛ وزار المتحف الأحد الماضى، تمهيدا لافتتاحه وإقامة أول صلاة به اليوم الجمعة 24 يوليو، وقد سادت حالة من الغضب فى مختلف دول العالم، وخرجت مظاهرات منددة بقرار أردوغان، إضافة إلى استمرار جرائمه فى ليبيا والمنطقة العربية ودعمه المتواصل للجماعات الإرهابية، ورفع المحتجون على قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، لافتات مكتوب عليها "ارفعوا أيديكم عن آيا صوفيا".

وقرار أردوغان أدى لغضب الكنائس العالمية على رأسها الروم الأرثوذكس والكاثوليك، حيث تم إطلاق الدعوات لإعلان الجمعة حداد عام فى الكنائس، ووضع صلوات خاصة لحفظ الكنيسة التى تحولت لمتحف، فى القسطنطينية وهو الاسم القديم لإسطنبول، مع الاستنجاد بالسيدة العذراء فى صلوات أخرى.

ووجه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس‏، دعوة عامة لإعلان الحداد لمختلف دول العالم، والتى تضامن معها العديد من الكنائس من الطوائف الأخرى مثل الكاثوليكية.

وأعلن رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس، "دعوة أرثوذكسية عالمية"، لجميع الكنائس فى العالم، تتضمن الإجراءات التى سيتم تفعليها اليوم الجمعة، يوم تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية - ولم يستخدم كلمة إسطنبول- إلى مسجد، على رأسها الحداد العام، شاكرا فى الوقت ذاته الكنائس الكاثوليكية فى أمريكا على الاستجابة والانضمام ليوم الحداد.

وجاءت الإجراءات وفق الدعوة التى أطلقها رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس كالتالى، صباحًا تدق أجراسها ‏جميع الكنائس دقات الحزن في رثاء هذا اليوم، وأن تخفيض أعلامها المرفوعة على الكنائس وممتلكاتها إلى نصف الصاري، كما سيتم ترتيل أنشودة للسيدة العذراء: "أكتُبُ لكِ راياتِ الغَلَبة، يا جُنديَّةً مُحامية، وأقدِّمُ لكِ الشُّكرَ كمُنقَذَةٍ منَ الشَّدائد، لكنْ بما أنَّ لكِ العزَّةَ التى لا تُحارَب،أعتقينى من صنوفِ الشَّدائِد، حتى أصرخَ إليكِ: إفرحي يا عروسًا لا عروسَ لها".


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