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سيارة تصطدم بـ4 سيارات أخرى بسبب السرعة فى طنطا

الجمعة، 24 يوليه 2020 02:32 ص
سيارة تصطدم بـ4 سيارات أخرى بسبب السرعة فى طنطا جانب من الحادث
الغربية مصطفى عادل

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شهد شارع البحر الرئيسي بطنطا بمحافظة الغربية، حادث تصادم مروع بعد أن اصطدمت سيارة ملاكي يستقلها شاب بـ4 سيارات أخرى بسبب السرعة الجنونية، مستغلاً حالة الهدوء فى الشارع وتسبب الحادث فى عدد من التلفيات فى السيارات، وانتقلت الشرطة لمكان الحادث.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بشارع البحر الرئيسي بطنطا، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين اصطدم سيارة ملاكي يستقلها شاب بـ4 سيارات أخرى نتيجة السرعة الجنونية وتسبب الحادث في حدوث تلفيات بالسيارات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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