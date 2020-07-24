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سلطنة عمان تحدد شروط استئناف الحركة الجوية

الجمعة، 24 يوليه 2020 12:44 ص
سلطنة عمان تحدد شروط استئناف الحركة الجوية سلطنة عمان
كتبت رحاب نبيل

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وضعت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، عدة شروط لاستئناف الحركة الجوية بعد إغلاق مطاراتها لأكثر من 3 شهور بسبب فيروس كورونا، وذلك بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .

 

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالسلطنة علي وجود التأمين الصحى للعمانيين فى الدولة الراغبين السفر إليها، كما يتحمل المسافر الإلتزام بإجراءات الدولة الراغب السفر إليها، ويسمح بمغادرة المواطنين والمقيمين من السلطنة دون الحاجة إلى تصريح للسفر .

 

كما يطبق علي المواطنين القادمين إلي السلطنة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، ويطبق علي الأجانب القادمين إلي السلطنة الحجر الصحي المؤسسي لمدة 14 يوم مع إبراز تأكيد الحجز المسبق للسكن وتحمل مصاريف الإقامة، كما يستثني طاقم الطائرة من الحجر الصحي وتطبق عليهم التدابير الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المخصصة لطاقم الطائرة، بالإضافة إلي إلزام جميع القادمين إلي السلطنة بتنزيل وبدء إجراءات التسجيل في تطبيق ترصده في هواتفهم قبل الوصول .

 

والزمت الهيئة العامة للطيران المدني، جميع الزائرين القادمين بتأمين صحي طوال فترة الإقامة في السلطنة، ولا يسمح لغير العمانيين بالدخول إلى السلطنة إلا بموجب طلب يقدم عبر سفاراتهم أو الجهة الكفيلة لهم أو شركات الطيران ( الطيران العماني ، طيران السلام ) ، كما يستثني الدبلوماسيين الأجانب العائدين الي السلطنة من الاشتراطات السابقة عدا الحجر الصحي .

 

وكان الطيران العُماني - الناقل الوطني للسلطنة - أعلن جاهزيته لمباشرة عملياته الاعتيادية المجدولة إلى عدد من وجهاته، فور رفع تعليق رحلات الطيران من مطارات السلطنة، مع تطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة المعمول بها لتوفير تجربة سفر آمنة، من خلال الالتزام بالاشتراطات والبروتوكولات الموضوعة والصادرة من جهات الاختصاص ، وستكون عودة الرحلات المجدولة للطيران العماني تدريجية، تبدأ بالسفر داخلياً ومن ثم خارجياً إلى عدد من الوجهات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا إضافة إلى شبه القارة الهندية.

تا (2)
تا (1)

سلطنة عمان

الرحلات الجوية

فيروس كورونا

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