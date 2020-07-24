تعرف على فوائد اليوجا لمرضى الكبد الدهنى وارتفاع ضغط الدم

كتبت هند عادل

كل شكل من أشكال النشاط والتمارين له مزايا إيجابية خاصة به للصحة، كلها تساعد في الحفاظ على اللياقه والنشاط وتبقى الشخص بعيدًا عن أمراض نمط الحياة مثل ارتفاع ضغط الدم والأمراض المتعلقة بالكوليسترول والسمنة والاكتئاب وأمراض الكبد، ومع ذلك ، تعد اليوجا أكثر أشكال التمرين شمولًا بينهم حيث توفر لممارسيها فوائد علاجية لأنها علم تقليدي وشامل للعقل والجسم، وفقا لتقرير لموقع timesnownews الهندى.

فوائد اليوجا للكبد الدهني



اليوجا مفيدة لمن يعانون من أمراض الكبد الدهنية حيث يمكنها تحفيز الكبد وتمدده وتقويته والتخلص من رواسب الدهون في الكبد باستخدامها كطاقة للجسم والأهم من ذلك ، أن اليوجا تعزز عمل باقى الاعضاء وتحسن تدفق الدم ، وتزيل السموم وتمنح نومًا أفضل وصحة جيدة بشكل عام، إذا كان الشخص يعانى من من حالات مثل تليف الكبد واليرقان والتهاب الكبد وأمراض أخرى يجب ممارسة اليوجا بإنتظام.

طريقة ممارسة اليوجا لمرضى الكبد الدهنى





- أسقط ركبتيك ببطء على سجادك.

- ضع الحوض على كعبيك ووجه أصابع قدميك إلى الخارج.

- ابق كعبيك قريبين من بعض.

- ضع راحة يدك اليمنى على السرة وراحة يدك اليسرى أعلى اليمين.

- الزفير والانحناء.

- يستنشق ويصعد.

- ابدأ على الركبتين ، مع التأكد من أن راحة اليد تحت الكتفين والركبتين تحت الوركين.

- ارفع الوركين لأعلى ، وافرد الركبتين والمرفقين ، وشكل شكل "V" معكوس.

- حافظ على عرض الكتفين لليدين. تشير الأصابع إلى الأمام.

- اضغط على راحتيك وافتح كتفك.

- حاول دفع كعبيك على الأرض.

- حافظ على تركيز عينيك على أصابع قدميك الكبيرة.

اليوجا لضغط الدم المرتفع



يعد ارتفاع ضغط الدم أحد اضطرابات نمط الحياة الرائدة ويمكن أن يتلف الأوعية الدموية والأعضاء الدموية ، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين، من المهم اكتشافه في مرحلة مبكرة. يمكن أن تساعد تقنيات معينة من اليوجا في تخفيف ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، اليوجا التصالحية المهدئة مفيدة بشكل خاص لتقليل التوتر وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي عندما تمارس اليوجا ، تختبر تغيرات في الجسم وكذلك في العقل بما أن العقل والجسد مترابطان ، فإن اليوجا تعامل وتشفى كليهما. هذا التفاعل بين العقل والجسم من خلال الوضعيات وتقنيات التنفس يمكن أن يعكس حالات مثل ارتفاع ضغط الدم ويكون له تأثير إيجابي على تعافيك.

تمارين اليوجا لضغط الدم المرتفع

- قف طويلًا وقدميك معًا.

- حافظ على محاذاة العمود الفقري وانتصاب الموقف.

- استرخ كتفيك.

- تشابك أصابعك ، واستنشاق وتأتي على أصابعك.

- الزفير وإسقاط كعبيك.

- كرر 3 مجموعات كل 30 ثانية.

- انزل على ركبتيك ، وضع راحتيك تحت الكتفين والركبتين تحت الوركين.

زفير وانحنى عمودك الفقري لتشكيل قوس من الظهر والسماح لرقبتك بالتساقط

- ركز نظرك على صدرك.