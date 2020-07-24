الأوقاف: نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد السلطان أبو العلا

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل صلاة الجمعة اليوم، من مسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة فقط، وذلك بعدد محدود من المصلين من العاملين فى الأوقاف وفريق الإذاعة والتلفزيون الذى ينقل شعائر الصلاة على الهواء.

وقالت الوزارة، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر تكليف الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا، على أن موضوع الخطبة سيكون بعنوان: "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى"

وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ستكون بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة.

ووجهت الوزارة أئمة المساجد والعاملين بضرورة الالتزام بهذه الضوابط وعدم فتح المساجد لأى سبب من الأسباب وقت صلاة الجمعة والالتزام بالنداء لأداء صلاة الظهر فى المنازل بأذان النوازل فقط.

وناشدت وزارة الأوقاف المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من إعادة الفتح التدريجي للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق في وعي وثقافة المصلين، مشددة على استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها تدرس خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.