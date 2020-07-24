اختلافا على المشاريب.. مقتل شاب فى مشاجرة على أحد المقاهى بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

شهدت منطقة سكة زفتي التابعة لقسم ثان المحلة بمحافظة الغربية مقتل شاب في مشاجرة مع آخر بسبب الخلاف المشاريب علي مقهي قام علي أثرها المتهم بطعن الثاني بسكين ولقي حتفه في الحال، وتم ضبط المتهم وطرفي المشاجرة وفرض كردون أمني للسيطرة على الموقف.

تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطاراً بنشوب مشاجرة بمنطقة سكة زفتي انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات بينهما أثناء جلوسهما علي مقهي بسبب المشاريب وبعد ذلك حدثت مشاده كلاميه بينهما قام علي أثرها المتهم بطعن المجني عليه"محمد.ط.ص" بسكين ولقي حتفه في الحال.

وتمكن الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وفرض كردون أمنى بالمنطقة خشية حدوث مشاجرة بين طرفي النزاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.