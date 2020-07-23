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75 دولة تمول لقاحات كورونا لضمان وصولها للدول الفقيرة

الخميس، 23 يوليه 2020 01:07 م
75 دولة تمول لقاحات كورونا لضمان وصولها للدول الفقيرة ضمان وصول لقاح كورونا للدول الفقيرة
كتبت أمل علام

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كشف التحالف العالمى للقاحات "جافى"، أن 75 دولة اعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مبادرة كوفاكس" COVAX"، وهي آلية مصممة لضمان الوصول السريع والعادل والمنصف للقاحات فيروس كورونا COVID-19 في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لما ذكره موقعTheHealthSite.

ستقوم الدول الـ 75 بتمويل اللقاحات من ميزانياتها المالية العامة، لدعم ما يصل إلى 90 دولة منخفضة الدخل، من خلال التبرعات الطوعية التي يقدمها التحالف العالمى للقاحات والتحصين" Gavi" .

قال الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي، للتحالف العالمى للقاحات والتحصين "Gavi"، في بيان أصدرته منظمة الصحة العالمية "إن مبادرةكوفاكس COVAX هو الحل العالمي الوحيد لوباء فيروس كورونا COVID-19.

وفقًا للإصدار، تهدف كوفاكس COVAX إلى تقديم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة التي اجتازت الموافقة التنظيمية، أو التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية بحلول نهاية عام 2021.

"سيتم تسليم هذه اللقاحات بالتساوي إلى جميع البلدان المشاركة، بما يتناسب مع عدد سكانها، مع إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ثم توسيعها لتغطي 20% من سكان البلدان المشاركة، ثم سيتم توفير المزيد من الجرعات على أساس حاجة البلد، والتعرض للخطر وتهديد فيروس كورونا COVID-19 .

في يونيو، أطلق التحالف العالمى للقاحات والتحصين" Gavi"، مبادرة كوفاكس وهى أداة تمويل لتحفيز مصنعي اللقاحات لإنتاج كميات كافية من لقاحات فيروس كورونا COVID-19 في نهاية المطاف لضمان وصولها للبلدان النامية، وقد جمعت بالفعل ما يقرب من 600 مليون دولار أمريكي من الجهات المانحة ذات الدخل المرتفع ،وكذلك من القطاع الخاص، سيعمل تحالف "جافي "مع البلدان النامية لضمان جاهزية الإمداد وسلسلة التوريد، لضمان وصول اللقاحات للدول الفقيرة.

يذكر،أن 165 دولة سجلت اشتراكها في المبادرة للحصول على لقاح فيروس كورونا  COVID-19، حيث تمثل هذه المجموعة التي تضم 165 دولة معًا أكثر من 60% من سكان العالم.


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