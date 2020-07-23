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مطار طابا يستقبل أولى الرحلات الدولية قادمة من بولندا الأسبوع المقبل

الخميس، 23 يوليه 2020 08:19 م
مطار طابا يستقبل أولى الرحلات الدولية قادمة من بولندا الأسبوع المقبل مصر للطيران - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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يستقبل مطار طابا الدولي ، الأربعاء المقبل ، الموافق 29 يوليو أولي الرحلات الدولية السياحية قادمة من بولندا، في إطار عودة الحركة الجوية بالمطارات المصرية وتشغيل الفنادق بالمناطق السياحية وفقا للضوابط التي حددتها وزارتي السياحة والصحة، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا .

 

واتخذت وزارة الطيران المدني ، كافة الإجراءات الاحترازية داخل مطار طابا الدولي ،استعدادا لاستئناف الحركة الجوية واستقبال أولي الرحلات ، حيث طبقت عدة إجراءات احترازية مشددة داخل   المطار ، و قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ،بتزويد المطار بمنظومة كاميرات حرارية تعمل اليكترونياً  للكشف على درجة حرارة الركاب ، كما تم تنفيذ إجراءات التباعد الإجتماعي داخل صالات السفر والوصول ، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا .

وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بمطارات الجمهورية ، بالإضافة إلي وضع لوحات إرشادية ، وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية وضع علامات علي أرضيات المطار للتنبيه علي المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر ، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير داخل الصالات بشكل دورى .


وزير الطيران

مطار طابا

الرحلات السياحية

كورونا

اجرءات احترازية

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