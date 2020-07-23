مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 الشديد.. ونصائح لمنع العدوى

كتبت إيناس البنا

قدمت دراسة جديدة الرؤية الأولى للتأثيرات المحتملة للسرطان وعلاجاته على نتائج COVID-19.وعلى الرغم أنه يمكن للفيروس التاجي الجديد أن يصيب الناس من جميع الأعمار ، ولكن مجموعات معينة من الناس لديها خطر أكبر للإصابة بالفيروس.

ويشمل هؤلاء كبار السن (فوق 60 عامًا) والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا مثل مرض السكري وأمراض القلب والربو.ولكن الآن ، حذرت دراسة جديدة من أن مرضى السرطان هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19 الشديدة.



مرضى السرطان وفيروس كورونا

ذكرت الدراسة ، التي نشرت في مجلة Frontiers in Oncology ، أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان منذ أكثر من 24 شهرًا هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى Covid-19 الشديدة، وتوصل الباحثون إلى الاستنتاج بعد تحليل حالة 156 مريضاً بالسرطان مع تشخيص COVID-19 المؤكد في لندن.

أشار مؤلف الدراسة Mieke Van Hemelrijck من King'S College London ، إلى أن النتائج التي توصلوا إليها توفر الرؤية الأولى للآثار المحتملة للسرطان وعلاجاته على نتائج Covid-19، وفقا للباحثين ، توفي 22 % من المرضى من حالات عدوى COVID-19.

ووجدوا أيضًا أن خطر الإصابة بالعدوى الشديدة كان أعلى لدى مرضى العرق الآسيوي والذين تم تشخيصهم بالسرطان على مدى 24 شهرًا قبل ظهور أعراض Covid-19، ومن بين تحليل العينات ، كانت أكثر أنواع الأورام شيوعًا المسالك البولية / النسائية (29 %) ، والدم (18 %) والثدي (15 %)، ومن حيث شدة Covid-19 ، تم تسجيل أكبر نسبة في أمراض الدم (36 %).



بعض النصائح لمرضى السرطان للوقاية من COVID-19 وفقًا للأطباء ، غالبًا ما يعاني مرضى السرطان من ضعف جهاز المناعة بسبب أورامهم أو العلاجات التي يتلقونها، و هذا يعرضهم لخطر أعلى للإصابة بمرض خطير من فيروسات التاجية، وإذا تم تشخيصك أنت تم علاجك من السرطان ، فإليك بعض نصائح الخبراء للوقاية من عدوى COVID-19. وفقًا للأطباء ، غالبًا ما يعاني مرضى السرطان من ضعف جهاز المناعة بسبب أورامهم أو العلاجات التي يتلقونها، و هذا يعرضهم لخطر أعلى للإصابة بمرض خطير من فيروسات التاجية، وإذا تم تشخيصك أنت تم علاجك من السرطان ، فإليك بعض نصائح الخبراء للوقاية من عدوى COVID-19.

1. اغسل يديك بشكل متكرر

قد تكون قد سئمت من سماع هذه النصيحة، ولكن هذا هو أهم إجراء وقائي يمكنك اتخاذه لإبقاء COVID-19 بعيدًا، لذا ، تأكد من أنك تفعل ذلك بشكل صحيح.

اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل ، قبل تناول الطعام ، بعد نفخ الأنف ، السعال أو العطس ، بعد استخدام الحمام ، بعد لمس الحيوانات الأليفة ، بعد لمس الأشياء التي يستخدمها الآخرون أو زيارة مكان عام، أيضا احمل دائمًا معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول عندما تكون بالخارج.

2.ممارسة التباعد الاجتماعي

ابق في المنزل قدر الإمكان وتجنب السفر غير الضروري. حافظ على مسافة 6 أقدام على الأقل (طول ذراعين) مع أي شخص، و إذا كان أي شخص في العائلة مصابًا بالحمى أو الأنفلونزا أو أي عدوى أخرى ، فابتعد عنه.

ارتدِ قناعًا عندما تكون حول حشد من الناس، ولكن حاول تجنب الحشود الكبيرة ، خاصة في الأماكن ذات التهوية السيئة مثل الأحداث الاجتماعية والتجمعات العامة والاجتماعات والمدارس ومراكز التسوق وما إلى ذلك.

3. مخزون الإمدادات

من المستحسن أن يكون لديك أدوية إضافية في متناول اليد لأنه من غير المرجح أن ينتهي جائحة COVID-19 في أي وقت قريب، تأكد من وجود مخزون كافٍ من الأنسجة وغسل اليد والمطهرات والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج الحمى والأعراض البسيطة الأخرى.

4. احذر علامات كورونا

إذا ظهرت عليك أعراض COVID-19 ، فاتصل بأقرب مركز رعاية صحية :

سعال والحمى

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

شفاه أو وجه مزرق

ضغط أو ألم مستمر في الصدر

عدم القدرة على إثارة أو ارتباك جديد

في حالة تلقي العلاج الكيميائي / العلاج الإشعاعي ، اتصل دائمًا بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو بطبيبك قبل زيارة مرفق الرعاية الصحية في جلسة العلاج التالية واتباع إرشاداته.