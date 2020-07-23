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علماء أكسفورد: لا دليل على أن كورونا سيزداد سوءاً فى الشتاء

الخميس، 23 يوليه 2020 11:00 م
علماء أكسفورد: لا دليل على أن كورونا سيزداد سوءاً فى الشتاء فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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أكد علماء جامعة أكسفورد أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان تفشي فيروس كورونا سيزداد سوءًا هذا الشتاء عندما يصبح الطقس أكثر برودة، وأشار الباحثون إلى أن البيانات التي لدينا حتى الآن ليست كافية لإثبات أن هذا سيكون هو الحال في الشتاء، وفقا لما ذكره موقع "جريدة ديلي ميل" البريطانية.

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ويأتي ذلك في الوقت الذى تتزايد فيه المخاوف من موجة ثانية من كوفيد 19 في بريطانيا وأن الانخفاض الحالي في الإصابات والوفيات هو مجرد تأجيل.

لكن العديد من العلماء يتنبأون بأن فيروس كورونا سوف يعمل بطريقة مشابهة لنزلات البرد والانفلونزا ويصبح مشكلة عندما يكون الطقس باردًا ويقضي الناس وقتًا أطول في أماكن مغلقة لا يدخلها هواء، لأن الناس أقرب إلى بعضهم البعض وأكثر.

وقال علماء جامعة أكسفورد أنه لا يوجد أي دليل على أن الفيروس سوف يزداد سوءاً في الشتاء، كما أن الفيروس لا يزال محاطًا بالغموض.

وقال الدكتور فرانسوا كوهين ، من كلية سميث للمؤسسات والبيئة في أكسفورد: "وجدت دراستنا العديد من المشاكل في محاولة فهم تأثير الطقس باستخدام البيانات الموجودة في حالات Covid-19 المؤكدة ."

لا يمكن للبيانات الحالية أن تخبرنا بشكل موثوق ما إذا كان الطقس الأكثر دفئًا يبطئ انتشار كوفيد 19 ، كما حاولت بعض الدراسات السابقة اقتراح ذلك..لذا فإننا نحث كل من صانعي السياسة والجمهور على التصرف بحذر."

وقال الدكتور كوهين وزملاؤه إن أي تحليل تم إجراؤه لكيفية تأثير المواسم على الفيروس حتى الآن تأثر بجودة الاختبار.

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في بداية الوباء، لم تكن الاختبارات متاحة على نطاق واسع في العديد من البلدان، مما يعني أن العديد من الحالات تم تجاهلها ولم يكن هناك فهم حقيقي للمقياس الحقيقي للأزمة.وقالوا إن العديد من الاختبارات لم تكن عالية الجودة ، مما يعني أن النتائج من المرجح أن تكون خاطئة.

وهذا يعني أنه من الصعب أن نقول بكل يقين كيف تغير انتقال الفيروس على مدى الأشهر الستة الماضية، وأن البيانات الحالية ليست جيدة بما يكفي لمعرفة ما إذا كان للمواسم تأثير على انتقال العدوى بعد.بالإضافة إلى ذلك ، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم ولم يتم احتواؤه فقط في البلدان الأكثر برودة.

لقد عانت العديد من البلدان مرتفعة الحرارة من تفشي المرض المدمر وما زالت تفعل ذلك.

وقد ارتفعت حالات الإصابة في البرازيل من 1.6 مليون إلى 2.1 مليون في أسبوعين فقط ، بينما شهدت الهند نمو تفشيها بنسبة 900.000 حالة ، من 720.000 إلى 1.6 مليون في نفس الوقت ، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

قال الدكتور أنانت جاني، مؤلف الدراسة: "على الرغم من أننا ما زلنا لا نعرف تأثير الطقس على انتشار Covid-19، إلا أننا على يقين من شيء واحد: تمكن الفيروس من الانتشار في كل مكان، بما في ذلك في مناطق دافئة جدًا من العالم ، مثل الإكوادور والبرازيل والهند.

وأضاف "يستمر في الانتشار حتى في الولايات الأكثر دفئًا في الولايات المتحدة مثل فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس..الطقس الجيد ليس عذرا للمجازفة بمرض قتل بالفعل مئات الآلاف من الناس."

بالنظر إلى كيفية تتبع الفيروس في الأشهر المقبلة ، كان الدكتور جاني وزملاؤه قلقين من أن اختبار المسحة - وهو المقياس الوحيد لانتشار المرض - سيتأثر بالطقس في الهواء الطلق.

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وقالوا إنه في الطقس البارد ، سيعاني المزيد من الأشخاص من أعراض أمراض مشابهة لـ Covid-19 - مثل نزلات البرد والإنفلونزا - ولكن ليس في الواقع فيروس كوروننا.

ونتيجة لذلك ، سيخضع عدد أكبر من الأشخاص للفحص التاجي ، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة أكثر.

وتأتي الدراسة بعد يوم واحد فقط من بحث آخر، أجرته كوليدج لندن King's College London ، ربط زيادة درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية بانخفاض بنسبة 15 % في الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي ، مما زاد من المخاوف من ظهور موجة ثانية في الشتاء.


كورونا فى الشتاء

فيروس كورونا فى الشتاء

كورونا

فيروس كورونا

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