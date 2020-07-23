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عالم أوبئة: الناجون من كورونا يتمتعون بالحصانة لمدة 6 أشهر

الخميس، 23 يوليه 2020 07:00 م
عالم أوبئة: الناجون من كورونا يتمتعون بالحصانة لمدة 6 أشهر الحصانة من كوورنا تستمر 6 أشهر سواء بأجسام مضادة أم لا
كتبت إيناس البنا

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زعم خبير سويدي أن الناجين من فيروس كورونا لديهم حصانة لمدة 6 أشهر سواء كانت لديهم أجسام مضادة في نظامهم أم لا.ولكن على الرغم من ذلك، يجب على الأشخاص الذين تعافوا أن يحترموا التباعد الاجتماعي عند قضاء الوقت مع الأشخاص الذين هم في مجموعات عالية المخاطر.
 
ووفقا لتقرير جريدة " thesun"، قال عالم الأوبئة في السويد ، الدكتور أندرس تيجنيل ، إنه لم تكن هناك حتى الآن أي حالات لأشخاص مرضوا مرتين من Covid-19.
 
الحصانة 6 أشهر من كورونا
الحصانة 6 أشهر من كورونا
 
وقال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع: "ومن ثم ، فإن تقييمنا هو أنه إذا حصلت على Covid-19 ، فأنت محصن ، حتى إذا لم تقم بتطوير أجسام مضادة".
 
وقالت وكالة الصحة العامة السويدية الآن، إنه من الآمن بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التاجي أن يتواصلوا مع المجموعات المعرضة للخطر،  طالما أنهم يحترمون تدابير الإبعاد الاجتماعي.
 
وأضافت:" لا يوجد حتى الآن دليل ملموس على مدة استمرار الحصانة للأشخاص الذين لديهم Covid-19 وكثير من الناس منذ ذلك الحين أفادوا بأنهم "Covid طويل".
 
في حين أن خبراء من King's College London قالوا سابقًا أن الحصانة قد تتلاشى في غضون أشهر، بينما تشير أدلة أخرى إلى أهمية الخلايا التائية في الجسم التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المناعة ومكافحة الأمراض.
 
وقال الدكتور تيجيل،  إنه في أسوأ السيناريوهات سيكون هناك 5،800 حالة وفاة أخرى تتعلق بالفيروس ، لكنه قال إن هذا العدد سيكون على الأرجح أقرب إلى 3000 ، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف.
 
أبلغت السويد حتى الآن عن أكثر من 5600 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وأكثر من 78500 حالة، وهذا بالمقارنة مع المملكة المتحدة التي أبلغت عن أكثر من 45000 حالة وفاة و 296000 حالة.
 
وقال الدكتور تينجيل إن الحالات التي تم فيها إدخال المرضى إلى وحدات العناية المركزة انخفضت أيضًا الآن، وكان الخبراء في السويد واثقين من استراتيجيتهم وتباطؤ انتشار الفيروس في البلاد منذ أبريل، ومنذ ذلك الحين ، لم تكن هناك حالات دخول جديدة للعناية المركزة وسبعة وفيات جديدة فقط.
 
وأضاف د. تيجنيل: "إنها علامة أخرى على أن الإستراتيجية السويدية تعمل. من الممكن إبطاء العدوى بسرعة مع الإجراءات التي نتخذها في السويد".
 

فيروس كورونا

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الحصانة ضد كورونا

الأجسام المضادة

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