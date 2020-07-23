طهران: أجرينا اتصالا مع أمين عام الأمم المتحدة بشأن موضوع طائرة ماهان

كتب رامى محيى الدين

قالت الخارجية الإيرانية إن تفاصيل واقعة طائرة ماهان قيد التحقيق وبعد استكمال المعلومات سنتخذ الإجراءات السياسية والقانونية، وأجرينا اتصالا مع أمين عام الأمم المتحدة بشأن موضوع الطائرة.

قال مصدر في مطار بيروت إن بعض ركاب الطائرة الإيرانية أصيبوا بإصابات طفيفة، بينما قال قائد الطائرة الإيرانية إن المقاتلتان أمريكيتان اللاتان اقتربتا من طائرة الركاب.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط "ماهان" الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

ووفقًا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا، ولم تتخذ الطائرة أى إجراء عاجل أو مناورة هربا من هجوم أو خطر.