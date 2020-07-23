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صور.. فض فرحين شعبيين بقرية " الشوبك " فى الشرقية

الخميس، 23 يوليه 2020 10:49 م
صور.. فض فرحين شعبيين بقرية " الشوبك " فى الشرقية فض فرح شعبى فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد نبيل فاروق، رئيس مركز و مدينة الزقازيق بالشرقية، فض عدد اثنين من الأفراح الشعبية بقريه شوبك بسطة ورفع كافه الاشغالات، ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، بحظر التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وبث رسائل توعية للمواطنين لتعريفهم بالمرض وأعراضه وطرق الوقاية منه والتأكيد علي اتباع الإرشادات الصحية الواردة من وزارة الصحة والاهتمام بأعمال النظافة والبعد عن التجمعات والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من التجمعات وتوفير الحماية للمواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين مديريات الخدمات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة المحافظة الوقائية، حيث قاد الحملة، كلا من خالد أمين جمعه، محمد العوضي نواب رئيس المركز.

كانت محافظة الشرقية، أكدت باستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظه بالإضافة إلى الإستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه، وشددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

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فض الفرح الشعبى 

 

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خلال الحملة 

 

 

 

 

 

 


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