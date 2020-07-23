صور.. ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر بدمياط

شنت مديرية التموين بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع إدارة التفتيش على المجازر بدمياط، برئاسة دكتور طارق يوسف أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش بدمياط، وأحمد عبد الباقى، رئيس مباحث التموين، حملة على محال ومنافذ بيع اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، والتى أسفرت عن ضبط 26 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير المحاضر، وفى إنتظار قرار النيابة العامة بشأنها.
يأتى ذلك فى اطار زيادة المرور وتكثيف التفتيش علي محلات الجزارة، وبتوجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتورعبدالحكيم محمد، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام مديرية الطب البيطرى.
من ناحية أخرى، تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمحلين شهيرين بدمياط الجديدة، وتم التحفظ على الكميات، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم ضبط عدة مخالفات داخل 7 محال للبداليين التمويينين بقرى الشعراء، عزبة اللحم، كفر شحاتة، العباسية، رأس البر، عبارة عن تجميع سلع تمويتية وعدم إعلان تسعيرة، وتصرف فى سلع تموينية بدون وجه حق.
كما تمكنت الحملة من ضبط طن سبيط وجمبرى غير صالح للاستهلاك الادمى داخل ثلاجة بعزبة البرج وتحرر عن ذلك محضر برقم 9787 جنح مركز دمياط.
لحوم خارج المجازر
لحوم خارج المجازر
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