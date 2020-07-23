صور.. ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر بدمياط

شنت مديرية التموين بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع إدارة التفتيش على المجازر بدمياط، برئاسة دكتور طارق يوسف أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش بدمياط، وأحمد عبد الباقى، رئيس مباحث التموين، حملة على محال ومنافذ بيع اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، والتى أسفرت عن ضبط 26 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير المحاضر، وفى إنتظار قرار النيابة العامة بشأنها.

يأتى ذلك فى اطار زيادة المرور وتكثيف التفتيش علي محلات الجزارة، وبتوجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتورعبدالحكيم محمد، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام مديرية الطب البيطرى.

من ناحية أخرى، تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمحلين شهيرين بدمياط الجديدة، وتم التحفظ على الكميات، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.