خبير مياه لتليفزيون اليوم السابع: ملىء سد النهضة يؤثر على حصة مصر ويجب التوصل لاتفاق ملزم

سلطت التغطية الموسعة لتليفزيون اليوم السابع الضوء على آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث دعا عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تؤثر سلبًا على مفاوضات سد النهضة، مضيفًا أنه يجب التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة تمهيدا للتعاون مستقبلا.

وفى تصريحات خاصة لتليفزيون اليوم السابع أكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن حصة مصر والسودان تأثرت بالفعل بملىء سد النهضة، قائلا:"أي مياه يتم منعها خلف أي سد بالتأكيد ستؤثر على حصة مصر والسودان في المياه، متابعًا: "نحن الآن في انتظار اتفاق شامل ملزم يضم كافة التفاصيل حول بدء مليء السد ومراحله، والتوقيتات المناسبة، والنسب".. مشيرًا إلى أن ذلك هو الضمانة الوحيد للحفاظ على حقوق مصر والسودان المائية.

وكان وزير الري الإثيوبى، أعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة لهذا العام.

وفى تحدى جديد للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقى، بث التلفزيون الإثيوبي لقطات جديدة تظهر ملء بحيرة سد النهضة بشكل كامل، وهو ما يعكس مراوغات الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة طيلة الفترة الماضية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أصدر الجانب الإثيوبى ممثلاً في وزارتي الخارجية والري تصريحات متضاربة، ما بين إعلان ملء خزانات السد ثم نفي تلك التصريحات والاعتذارعنها.