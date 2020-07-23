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تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه فى الإسماعيلية بــ"سكين" إثر خلافات مالية بينهما

الخميس، 23 يوليه 2020 11:38 م
تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه فى الإسماعيلية بــ"سكين" إثر خلافات مالية بينهما اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أقدم شاب علي قتل صديقة وشريكة في بيع وصيانة الأحذية، بمنطقة الجزيرة، بمركز ومدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.
 
ونجح رجال مباحث مركز شرطة التل الكبير، من ضبط الشاب المتهم قاتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.
 
وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، يفيد بورود بلاغ بإندلاع مشاجرة داخل أحد المحال التجارية بين شخصين في منطقة الجزيرة في مركز ومدينة التل الكبير، وطعن أحدهما الآخر.
 
وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات أثبتت أن الشابين صديقان وانهما شركاء في محل لبيع وصيانة الأحذية.
 
وقالت التحريات الأولية إن الشاب "بلال.م.ص" 29 عامًا طعن شاب آخر يدعي "أحمد. ال" 32 سنة بسكين مطبخ في رقبته مما أدى إلى مقتلة لخلافات مالية بينهما.
 
وتمكن ضباط البحث الجنائي من القبض علي القاتل وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفي التل الكبير المركزي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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