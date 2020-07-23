ترامب: سنؤجل فتح المدارس فى النقاط الساخنة للوباء بضعة أسابيع

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن كل منطقة يجب أن تبدأ الاستعدادات للفتح فى حين أن المدارس في النقاط الساخنة قد تحتاج إلى التأخير لبضعة أسابيع، مؤكدا أن القرار يترك لحكام الولايات.

واوضح ترامب قائلا: "لم يكن التعلم عبر الإنترنت بديلاً فعالًا للتعلم الشخصي والتواجد في المدرسة والوجود في الحرم الجامعي أمر مهم للغاية".

وأضاف: "نعتقد أنه لا يمكن إعادة فتح العديد من المناطق التعليمية بأمان بشرط أن تنفذ إجراءات التخفيف والبروتوكولات الصحية لحماية الأسر وحماية المعلمين وحماية الطلاب".

وسجلت ولاية فلوريدا أيضا ارتفاع عدد الإصابات بزيادة 10249 حالة إصابة، ليقارب إجمالي الإصابات نحو 390 ألفا، في حين بلغ مجموع الوفيات بالولاية 5632 وفاة.

وتشهد ولاية فلوريدا ثالث أكبر تفش لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتسبقها ولايتا كاليفورنيا ونيويورك.