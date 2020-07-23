"السياحة و المصايف " بالاسكندرية : شاطئ الصفا لايوجد به حواجز أمواح

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء جمال رشاد ، رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية ،أن شاطئ الصفا الذى شهد حادث غرق 4 أشخاص اليوم ، لا يوجد به حواجز أمواج ،و الشاطئ عبارة عن مساحة رملية وشاطئ مفتوح فقط ، موضحا أن الشاطئ مجاور للوحدات المصيفية التى تم انشاؤها عشوائيا و يتم إستئجارها سنويا لقضاء أجازة الصيف .

وقال رشاد ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن 4 من أسرة واحدة ، تعرضوا للغرق 3 أشقاء و أبن عمهم ، بسبب عدم الوعى بخطورة السباحة بالشواطئ المغلقة فجرا .

وأوضح "جمال رشاد" ، أن شاطئ الصفا ضمن الشواطئ لـ 61 المغلقة بقرار مجلس الوزراء للوقاية من إنتشار فيروس كورونا ،و بالتالى كافة الشواطئ المغلقة لا يوجد بها خدمات إنقاذ أو إسعاف ،وأن السباحة فى تلك الشواطئ المغلقة و مع إرتفاع الآمواج يعد بمثابة إنتحار ، لافتا الى أن معظم حالات الغرق بالإسكندرية من المحافظات المجاورة الذين لايعرفون جيدا طبيعة الشواطئ بالاسكندرية و لا يجيدون السباحة و لكنهم يصرون على السباحة فى البحر بالرغم من المخاطرة الكبيرة لذلك .

وأكد اللواء جمال رشاد ، أن خدمات إدارة السياحة والمصايف ، تتواجد فى الشواطى من الساعة 6 صباحا و حتى المساء ،لمنع أى شخص من التسلل للشاطئ و لكن المواطنون يتسللون فجرا ، مناشدا أهالى المحافظات المجاورة وزوار الاسكندرية بالالتزام بالتعليمات .