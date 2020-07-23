اليوم السابع
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السفير أحمد أبوزيد يرفع علم مصر فى أوتاوا احتفالا بذكرى ثورة يوليو

الخميس، 23 يوليه 2020 08:15 م
السفير أحمد أبوزيد يرفع علم مصر فى أوتاوا احتفالا بذكرى ثورة يوليو السفير المصرى لدى كندا أحمد أبوزيد
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رفع السفير المصرى لدى كندا، أحمد أبوزيد، صباح اليوم الخميس، العلم المصري أمام مقر دار بلدية أوتاوا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة، وحضر مراسم رفع العلم والنشيد الوطني، نائب عمدة المدينة، وممثل من وزارة الخارجية الكندى، وعميد السلك الدبلوماسي، بجانب عدد من أبناء الجالية المصرية في أوتاوا، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.


يأتي هذا الاحتفال مع احتفال الكنديين من أصول مصرية، بشهر يوليو كشهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو، حيث نظمت السفارة المصرية، بالتعاون مع التجمعات والجاليات المصرية، عددا من الفعاليات واللقاءات الإفتراضية الهامة عبر الإنترنت احتفالا بشهر يوليو كشهر للتراث المصري في المقاطعة. 


أحمد أبوزيد

كندا

23 يوليو

علم مصر

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