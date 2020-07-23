أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط عاطلين متهمين بتمزيق جسد شاب فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب 26 عاما مصرعه، على يد عاطلين قاما بتمزيقه بالسنج فى الشارع بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، عقابا له لمشاركته في جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر، حيث استدرج المتهمان المجني عليه من محل يملكه في شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة وطعنه أحدهما بالسنجة وفرا هاربين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة إشارة من المستشفى بوصول "محمد. ا" 26 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد انتقل فريق من البحث الجنائي.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا ج ا " و "ك م ع"، حيث قام الثاني بطلب من الأول باستدراج المجني عليه خارج المحل الذي يعمل به وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنه بالسنجه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه.

ورجحت التحريات سبب الخلاف إلى شهر مارس الماضي عندما شارك المجني عليه فى جلسة صلح بين المتهمان وشخص يدعى "ص ع س" من أهالى المنطقة قاما المتهمان بالتعدى على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.

وبالفعل تم الصلح بين الطرفين إلا أن المتهمين لم يرضخا للتصالح، وقررا الانتقام من كل من شارك فى الصلح، وعقدا العزم على التخلص من المجنى عليه باستدراجه وقتله فاتفق المتهم الثاني مع الأول على استدراجه خارج المحل الخاص به وعقب خروجه قام المتهم بطعنه بالسنجه وتم ضبط المتهمين.