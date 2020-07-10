صور.. مواطن إندونيسى وآخر تيلاندى يشكرون "صدر العباسية" بعد تعافيهما من كورونا

كتب وليد عبد السلام

وجه مواطنين الأول تيلاندى والأخر اندونيسى الشكر إلي مستشفي صدر العباسية بعد تعافيهما من فيروس كورونا، مؤكدين إخلاص الطاقم الطبى بالمستشفي في تقديم الرعاية الصحية للمرضى بالمستشفي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و 3617 حالة وفاة.











