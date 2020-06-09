120 بوابة تعقيم وخط ساخن استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توفير 120 بوابة تعقيم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، الى جانب توفير 2 بوابة أخري لتغطية كافة لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 122 لجنة علي مستوى مراكز ومدن المحافظة .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، لعدد من المدارس التابعة لإدارة غرب وشرق طنطا التعليمية، لمراجعة جاهزيتها استعدادا لاجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث رافق المحافظ خلال الجولة د. أحمد عطا نائب المحافظ ، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وشدد محافظ الغربية، علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد ، بما في ذلك توفير كواشف لقياس درجة الحرارة، ومراجعة كافة المقاعد للتأكد من سلامتها ووضعها علي مسافات متباعدة ، ومراعاة التهوية الجيدة وزيادة عدد المراوح، والتنسيق مع الطب البيطري لإتمام عمليه التعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات يوميا والتأكيد على نظافتها.

وأفاد ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم إعداد غرفه عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على الخط الساخن 3333551 والتي تعمل علي مدار ال 24 ساعة .

وأضاف أنه تم تجهيز جميع اللجان وتركيب مراوح بكل لجنة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من التهوية الجيدة باللجان، وتوفير المياه المثلجة بكل لجنة، مضيفا أنه تم تجهيز 26 استراحة للمراقبين وتجهيزها بالكامل بالأسرة والفرش ووسائل الإعاشة لتوفير سبل الراحة للمراقبين.

وأكد "ناصر" ان هناك بوتوكولات تعاون مع الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري للتعامل مع الحالات الطارئة، وأيضا بروتوكول مع الإسعاف للتواجد فى محيط اللجان، إلى جانب بروتوكول تعاون مع التموين لتوفير الخبز بكميات كبيرة للمراقبين وتوفير المواد التموينية طوال فترة الامتحانات.











