اليوم السابع
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وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبنى العزل بمدينة العاشر من رمضان.. صور

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:46 م
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبنى العزل بمدينة العاشر من رمضان.. صور وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبي بالحي العاشر غرب، والذي تم تخصيصه ليصبح مستشفى لاستقبال مرضى الحالات التنفسية، وعزل الحالات الإيجابية والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من أهالي مدينة العاشر من رمضان.

وتابع وكيل الوزارة تجهيز وفرش المبني المكون من ثلاث طوابق، وتم تخصيص الدور الأرضي لإستقبال حالات الطوارئ، وتشخيصها، وحالات الأمراض الصدرية والتنفسية، وتخصيص 15 غرفة لعزل وعلاج حالات "كوفيد 19" بها، بالدور الثاني والثالث، مع توفير غرف للأشعة، والمعمل، والكشف الطبي، وصيدلية الأدوية والمستلزمات الطبية، وسكن للفريق الطبي، بجانب الخدمات المعاونة، من التعقيم، والمغسلة، وغرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة، وغرفة إجتماعات للفريق الطبي.

وشدد وكيل الوزارة علي إدارة مكافحة العدوي بالمديرية بالتدريب الجيد لكافة العاملين بالمركز علي إجراءات ومعايير مكافحة العدوي، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالعاشر، كما قام وكيل الوزارة بمراجعة خط سير المريض، والفرق الطبية، وأماكن التعقيم والتطهير، وأماكن ارتداء الواقيات الشخصية، والتخلص منها بعد التعامل مع المرضي، ووجه ببعض التعديلات لضمان سلامة الفرق الطبية والمواطنين بالمركز.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،  ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.
 
وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.
 
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (1)
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (1)

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (2)
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (2)

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (3)
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (3)

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (4)
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (4)

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (5)
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (5)

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (6)
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبني العزل (6)
 
 

 


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