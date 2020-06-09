وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيز مبنى العزل بمدينة العاشر من رمضان.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبي بالحي العاشر غرب، والذي تم تخصيصه ليصبح مستشفى لاستقبال مرضى الحالات التنفسية، وعزل الحالات الإيجابية والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من أهالي مدينة العاشر من رمضان.

وتابع وكيل الوزارة تجهيز وفرش المبني المكون من ثلاث طوابق، وتم تخصيص الدور الأرضي لإستقبال حالات الطوارئ، وتشخيصها، وحالات الأمراض الصدرية والتنفسية، وتخصيص 15 غرفة لعزل وعلاج حالات "كوفيد 19" بها، بالدور الثاني والثالث، مع توفير غرف للأشعة، والمعمل، والكشف الطبي، وصيدلية الأدوية والمستلزمات الطبية، وسكن للفريق الطبي، بجانب الخدمات المعاونة، من التعقيم، والمغسلة، وغرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة، وغرفة إجتماعات للفريق الطبي.

وشدد وكيل الوزارة علي إدارة مكافحة العدوي بالمديرية بالتدريب الجيد لكافة العاملين بالمركز علي إجراءات ومعايير مكافحة العدوي، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالعاشر، كما قام وكيل الوزارة بمراجعة خط سير المريض، والفرق الطبية، وأماكن التعقيم والتطهير، وأماكن ارتداء الواقيات الشخصية، والتخلص منها بعد التعامل مع المرضي، ووجه ببعض التعديلات لضمان سلامة الفرق الطبية والمواطنين بالمركز.