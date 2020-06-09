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وكيل صحة الشرقية: تحويل حالات الطوارئ للزقازيق العام والمبرة بالتناوب

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:56 م
وكيل صحة الشرقية: تحويل حالات الطوارئ للزقازيق العام والمبرة بالتناوب الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تخصيص مستشفى الزقازيق العام والقنايات المركزى والمبرة التابعة للتأمين الصحى، للعمل ثلاثة أيام الطوارئ على مستوى المحافظة، بالتناوب مع الزقازيق الجامعى، ذلك بعد تحويل مستشفى الأحرار كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا، والتى كانت تتحمل ثلاثة أيام للطوارئ بالأسبوع

وأكد الدكتور هشام مسعود لـ "اليوم السابع"، أن يوم مستشفى الزقازيق الجامعى ستتحمل الطوارئ أيام " السبت، الأحد، الاثنين، الأربعاء" ويوم الثلاثاء، سيكون الطوارئ بالزقازيق العام ومستشفى المبرة، والخميس القنايات المركزى والمبرة، والجمعة الزقازيق العام

فى سياق متصل، قال الدكتور عبد الكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق محافظة الشرقية، أن المستشفى بدأت عملها اليوم كقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا، بكامل طاقتها من الأطقم الطبيه والعمال، حيث أنها تستقبل الحالات بالتنسيق مع الصحة

وأضاف بقوله لـ "اليوم السابع"، أن المستشفى قوتها أكثر من 250 سريرا و20 سرير عناية مركزة، وأن كافة تجهيزات المستشفى من معدات طبية وأجهزة متطورة، تعمل لخدمة مرضى الكورونا، لافتا أنه على مدار ثلاث أيام ماضية كانت هناك تنسيق مع مديرية الصحة لنقل الحالات المرضية العادية لمستشفيات التابعة لها لاستكمال علاجهم.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى ابو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزى، مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزى.


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