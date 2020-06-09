اليوم السابع
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وكيل"الأعلى للإعلام" يدعو الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعها قبل منتصف أعسطس

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:00 ص
وكيل"الأعلى للإعلام" يدعو الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعها قبل منتصف أعسطس محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى للاعلام
كتب محمد السيد

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قال محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن نقابة الإعلاميين كانت مطلب منذ سنوات طويلة، مضيفا :" أخيرا صدر قانون إنشاء نقابة الإعلاميين وأصبح هناك نقابة ومجلس نقابة ويجب على الإعلاميين ومقدمى البرامج تقنين أوضاعهم سواء بعضوية النقابة أو بالحصول على تصريح مزاولة المهنة".

و دعا محمد العمرى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، كافة الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعها لأنه في منتصف أغسطس ستنتهى مهلة تقنين الأوضاع طبقًا للائحة التنفيذية للقانون المنظم للإعلام و الوسائل الاعلامية، متابعا :" يجب على جميع الوسائل الإعلامية أن تسارع لتقنين أوضاعها، مالم تقنن الوسائل أوضاعها خلال الـ6 شهور ستواجه مشاكل وسيكون ترخيصها غير قانونى ".

حددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الالتزامات التى يجب أن يتضمنها نموذج ترخيص مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية لكل من الوسائل الإعلامية و موقعها الالكترونى أو المواقع الالكترونية.

و جاء من ضمن الالتزامات الاتى :

- الالتزام بأن يكون الترخيص متفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 

-  تنفيذ قرارات المجلس الأعلى فور الإخطار بها .

-  أن تكون الخدمة محل الترخيص متاحة للاستخدام في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان الترخيص.

- الالتزام قبل البدء في تقديم الخدمة أو خلالها بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة، وذلك من الجهات المختصة الرسمية الأخرى بإصدار تلك التراخيص أو التصاريح أو الموافقات. 

- التعهد بصحة البيانات الواردة والمرفقة بالنموذج المقدم لطلب الترخيص .

 - الالتزام بوضع إجراءات تقديم خدمة فورية لإصلاح الأعطال والاستجابة لشكاوى الجمهور عن أي تَعطل أو توقف للخدمة.

-  الالتزام بتقديم التقارير والبيانات والمعلومات والتفسيرات والإيضاحات التي يطلبها المجلس الأعلى .

- الالتزام بإمساك والاحتفاظ في مركز الإدارة الرئيسي بكافة الدفاتر التجارية والمالية والمحاسبية والفنية، وذلك على النحو الذي يستلزمه القانون .

- نطاق الخدمة المُرخص بها  وحدودها الجغرافية في الأحوال التي تستلزم ذلك .

 - نوع الخدمة وتقنية البث المستخدمة .

- مدة الترخيص وميعاد تجديده .

- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.

- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة انقطاع الخدمة.

- الالتزام بحماية وضمان جميع حقوق الملكية الفكرية.

- وضع ملكية مكونات النشاط .

- رسم الترخيص .

- آلية سداد الغرامات المالية .

- آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بالحجب .

 


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