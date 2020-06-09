وفاة رئيس بوروندى بيير نكورونزيزا أثر أزمة قلبية

رويترز

أعلنت حكومة بوروندى فى بيان نشرته على تويتر أن رئيس بوروندى بيير نكورونزيزا توفى، أضافت الحكومة في بيان أنه توفى إثر إصابته بأزمة قلبية.

وتشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في "تويتر" قالت فيه: تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020".

URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5 — Burundi Government (@BurundiGov) June 9, 2020

يذكر أن بوروندي أجرت نهاية الشهر الماضى الانتخابات الرئاسية، والتى فاز فيها إيفاريست نداييشميى، وهو سياسى كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية ، قوات الدفاع عن الديمقراطية منذ عام 2016، وشغل منصب وزير الداخلية والأمن العام من عام 2006 إلى عام 2007. كان ندايشيمي داعما لسياسات حليفه الرئيسى بيير نكورونزيزا ، الذي شغل منصب رئيس بوروندي من 2005 إلى 2020، ثم رشح حزبه ندايشيمي كمرشح رئاسي له في الانتخابات العامة البوروندية لعام 2020 ، والتي فاز بها في الجولة الأولى.