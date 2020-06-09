وزير المالية: وفرنا 450 مليونا لوزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة

ماجد تمراز

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المصروفات زادت عن الإيرادات بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة السابقة تم عمل إجراءات احترازية من أجل تقليل العجز في الموازنة، ومن المتوقع أن تقل إيرادات الدولة حوالي 124 مليار جنيه بسبب أزمة الوباء، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات تتطلب توفير أموال مثل امتحانات الثانوية العامة، فتم توفير 450 مليون جنيه لوزارة التعليم من أجل تأمين الامتحانات.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم إنفاق زائد حوالي 8 مليارات جنيه من أجل الأدوية في ظل أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير أقوات الناس والعمالة غير المنتظمة، موضحا أن الدولة قامت بعمل مصروفات أولية، من خلال عمل إيرادات أكثر من المصروفات كنوع من التوفير، وهو ما يساعد في مواجهة الأزمات.



وأوضح أن الأزمة في بدايتها كانت شديدة للغاية وكان الدول في حالة هلع وخوف، تسبب ذلك في صدمة كبيرة، موضحا أن كل دول العالم تأثرت بالأزمة، ولكن الآن يتم عمل خطط من أجل استمرار العمل في ظل التعامل مع الأزمة الحالية، وهناك حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المتطلبات في ظل الأزمة.



وقال إن إيرادات السياحة كانت قبل الأزمة 1 وربع مليار دولار، ويتم عمل خطط لتنشيط كل القطاعات التي تضررت.



وردا على سؤاله بصرف زيادة المعاشات في أول يوليو، قال: "بالظبط والحمد لله إحنا عندنا الخمس سنوات تكلفتها السنة دي 35 مليار وتكلفة المعاشات المدنية 32 مليارا، وبالنسبة للأجور سيتم صرف العلاوة الدورية سواء في المخططين في الخدمة المدنية أو خارجهم وهناك حافز إضافي يبدأ من 150 جنيها".