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وزير الكهرباء: استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفاتورة لمدة عام

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:14 م
وزير الكهرباء: استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفاتورة لمدة عام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه تقرر استمرار شركات توزيع الكهرباء فى تحصيل رسوم النظافة على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لمدة عام اخر ، لحين إيجاد آلية جديدة لتحصيل هذه الرسوم.
 
وقال شاكر خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الاسعار الجديدة لشرائح الكهرباء نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1% أقل من العام الماضى التى كانت 21% ، موكداً الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات ، موكداً أن الرئيس السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات اخرين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 وأوضح شاكر أن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا لن يحصل على دعم من الدولة و سيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة كاملة.

وأضاف شاكر ، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
وأشار الوزير إلى أن جميع القراءات مسجلة بالصورة و نحتفظ بها ، مشيراً إلى أنه يتابع جميع شكاوى المواطنين بنفسه.

وقال شاكر أنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستكون انتهت من إضافة 6 الاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة و القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين و توفير الخدمة لهم بأعلى جودة و أكثر كفاءة.


 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

اسعار الكهرباء الجديدة

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