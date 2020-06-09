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وزير الرى السودانى: مصر اقترحت مرجعية بشأن التفاوض حول سد النهضة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:46 م
وزير الرى السودانى: مصر اقترحت مرجعية بشأن التفاوض حول سد النهضة وزير الري السوداني
كتب سمير حسنى

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أعرب وزير الرى السودانى، ياسر عباس، عن أمله فى أن تسود الروح الإيجابية خلال الاجتماعات المقبلة للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن سد النهضة، كاشفا عن استمرار تلك الاجتماعات بصورة يومية ما عدا الجمعة والأحد.

وقال وزير الري السودانى، في مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الثلاثي الذى ضم كلا من وزراء الري فى مصر والسودان وإثيوبيا: "تمت الدعوة لهذا الاجتماع بواسطة السودان وذلك بناء على مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وكانت هناك اجتماعات ثنائية بين وزراء الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش شقين أساسيين، أولهما ما هي الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، والجانب الثانى ما هى المسائل الأساسية العالقة بالنسبة للدول الثلاث".

وكشف وزير الري السوداني عن اجتماعات غد لتحديد دور عمل المراقبين من دول جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى النقاط المتبقية للوصول إلى اتفاق محدودة من وجهة نظر السودان.

وأكد أن مصر اقترحت نسخة 21 فبراير من اجتماعات واشنطن كمرجعية للتفاوض، وأن إثيوبيا لديها عدة نقاط عالقة لم تحسم بعد.


وزير الري السوداني

سد النهضة

مصر

اثيوبيا

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