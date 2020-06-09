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رحب وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب- خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، بالجهود المصرية لدعم حل شامل فى ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك قضية "سد النهضة" .