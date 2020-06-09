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وزير التموين :إنهاء قبول طلبات المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتى 30 يونيو

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:09 م
وزير التموين :إنهاء قبول طلبات المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتى 30 يونيو الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاته لإدارة مشروع جمعيتى بوزارة التموين بغلق باب التقدم لمشروع جمعيتى المرحلة الرابعة اعتباراً من 30 يونية الجارى والاكتفاء بما تم تقديمة من طلبات حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 2000 طلب منذ فتح باب التقديم فى مارس حتى الآن.

وأكد المصيلحى أن جميع طلبات مشروع جمعيتى المرحلة الرابعة سيتم دراستها وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة القادمة.

وشدد المصيلحى على أن منافذ جمعيتى قد ساهمت فى خلق فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة ليصل عدد المنافذ التي تم افتتاحها حتى الآن 4764 منفذ تعمل جنباً إلى جنب مع بدالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السلع التموينية والسلع الحرة للمواطنين، وتوفير السلع بكميات واسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين فضلا عن مساهمة المشروع الحقيقية فى توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، ويساهم فى تطوير منافذ تجارة التجزئة أحد اهم عناصر التجارة الداخلية.

وأن التقدم للمشروع في المرحلة الرابعة هي نفس الشروط السابقة في مراحله الثلاثة والتي تنص على اشتراطات خاصة بالمتقدم وشروط خاصة بالموقع والمساحة فضلا عن فتح المنافذ في المناطق الأكثر احتياجاً.
 


 

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