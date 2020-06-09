اليوم السابع
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وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:56 ص
وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى، بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظات (كفر الشيخ – بنى سويف – الدقهلية – المنوفية).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعى، ولا سيما بالمحافظات، من حيث اختيار الأراضي المرفقة لبناء الوحدات عليها، والتأكد من اتصالية المواقع وتوافر الطرق لربطها بالمناطق المجاورة، وكذا توافر الخدمات المختلفة لخدمة سكان المشروع، واختيار شركات المقاولات الجادة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، من أجل تسليم وحدات حضارية تليق بالمواطن المصري من شريحة الشباب ومحدودي الدخل.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: فى محافظة كفرالشيخ، تم وجارٍ تنفيذ 3661 وحدة سكنية، وفى محافظة بني سويف، تم وجارٍ تنفيذ 4296 وحدة سكنية، وفى محافظة الدقهلية، تم وجارٍ تنفيذ 8352 وحدة سكنية، وفى محافظة المنوفية، يبلغ إجمالى عدد الوحدات بمركز السادات 3816 وحدة سكنية.

 

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وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات 

وزاره الإسكان

المدن الجديده

شركات المقاولات

مشروع الإسكان الاجتماعى

المحافظات

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

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