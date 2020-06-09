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ما عدا الجمعة والأحد..

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على مواصلة اجتماعاتهم بصورة يومية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:33 م
وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على مواصلة اجتماعاتهم بصورة يومية اجتماعات سد النهضة
كتبت أسماء نصار

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اختتم وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعهم بشأن سد النهضة، عبر الفيديو كونفرانس منذ قليل، بحضور 3 مراقبين من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربى وجنوب أفريقيا، حيث تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بصورة يومية ما عدا يومى الجمعة والأحد.

واتفق الوزراء على مواصلة التفاوض غدا لتحديد دور عمل المراقبين، حيث أكد وزير الرى السودانى ياسر عباس أن مصر اقترحت النسخة التى تم التوقيع عليها فى واشنطن كمرجعية للتفاوض وأن إثيوبيا لديها عدة نقاط عالقة لم تحسم بعد.

يأتي هذا الاجتماع استكمالا لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجاً للجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على إستئناف المفاوضات الثلاثية وصولاً لإتفاق شامل يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.

وتمكنت الدول الثلاث خلال الجولات السابقة التي امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 من التوصل إلى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التي تأمل الأطراف الثلاثة في الإتفاق بشأنها.

من جانبه أعرب عباس عن التفاؤل والثقة في قدرة الدول الثلاث على تجاوز العقبات الراهنة والتوصل لاتفاقية تعالج وتستوعب المسائل المتصلة بملء وتشغيل سد النهضة، مجدداً التأكيد على تمسك السودان بموقفه المبدئي المبني على التفاوض بحسن نية واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة وحماية مصالح السودان.

 


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