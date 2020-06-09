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وزارة التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:56 م
وزارة التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل وانه فى حالة اتخاذ قرار بفتح الحضانات سيتم الإعلان عن ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وانه حتى الان لا يوجد اى قرار بإعادة فتح الحضانات .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فى مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، ونحن بصدد إنشاء حضانات أخرى وترميم الحضانات الموجودة المرخصة، حيث جرى الحصول على موافقة لافتتاح 1500 حضانة جديدة، مشيرة إلى أن هناك حضانات للتخاطب والتوحد وغيرها من التخصصات، والأطفال الموجودة في تلك الحضانات المتخصصة تضرروا من غلقها فتم اتخاذ قرار بفتحها مع إجراءات احترازية مشددة.

وقالت نيفين القباج، أنه فى كل الأحوال تنظر مصر لتجارب الدول الأخرى من خلال النظر للإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنه من الوارد فتح الحضانات المرخصة بعد أسبوعين فى حال إيجاد وتنفيذ السبل الاحترازية والنظافة اللازمة، إلا إذا ما ساءت الأوضاع بسبب فيروس كورونا المستجد فسيتم تأجيل القرار، مشيرة إلى أن هناك رؤية يتم دمج فيها الواقع مع الاحتياجات، حيث يتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من أجل التعايش مع الفيروس

وجدير بالذكر أن نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، كانت قد قررت تعليق كافة الانشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية، تزامناً مع القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.

 

 

 

 

 

 


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