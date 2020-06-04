اليوم السابع
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دراسة :انتشار الفيروس التاجى "كورونا" ربما لن يتباطأ بسبب طقس الصيف بأمريكا

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 م
دراسة :انتشار الفيروس التاجى "كورونا" ربما لن يتباطأ بسبب طقس الصيف بأمريكا تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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كشف دراسة حديثة نشرتها مجلة "newsweek" الأمريكية أنه من المرجح أن درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الصيف لن تحدث فرقًا كبيرًا في انتشار الفيروس التاجي الذي يسبب COVID -19 في الولايات المتحدة.
 
في حين أنه من المعروف أن الأنفلونزا موسمية تتأثر بدرجة الحرارة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الفيروس التاجي الذي ظهر من مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي سيتبع نمطًا مشابهًا ، حسبما قال مؤلفو الورقة المنشورة حول الأمراض المعدية السريرية ،  وأضافوا أنه حتى الآن ، تشير الاختبارات في المختبرات إلى أنه لا يمكن أن تصمد أمام درجات الحرارة المرتفعة أو الأشعة فوق البنفسجية.
 
الطقس الدافئ وكورونا
الطقس الدافئ وكورونا
 
لمعرفة ما إذا أثرت درجة الحرارة وهطول الأمطار والأشعة فوق البنفسجية على انتشار الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ، لاحظ الفريق أنماط الطقس اليومية في خمسين ولاية وواشنطن العاصمة بين 22 يناير و 3 أبريل 2020. بناءً على فترة الحضانة المرض ، قارنوا هذه الأرقام مع بيانات عن الحالات في هذه المواقع بعد خمسة أيام.
 
في المتوسط ​​، كانت درجة الحرارة اليومية 50 درجة فهرنهايت " 10 درجات مئوية "،  ارتبطت درجة حرارة قصوى يومية أكبر من 52 درجة فهرنهايت " 11 درجة مئوية"، مع معدل منخفض إحصائيًا مهمًا للفيروس التاجي بعد 5 أيام. في المقابل ، .
ووفقًا للعلماء ارتبط ارتفاع مستويات الأشعة فوق البنفسجية بانخفاض معدل الإصابات الجديدة بعد 5 أيام ، ربما لأن الأشعة تعطل سلامة الفيروس ، ولكن العماء لم يجدوا صلة بين حالات المطر و COVID-19.
 
كما استخدم الفريق البيانات التي قاموا بجمعها لنمذجة كيف ستسير الحالات الافتراضية، وتوقعوا أن تكون الدولة ذات درجة حرارة قصوى أقل من 52 درجة فهرنهايت لديها 23 حالة لكل مليون مرة أخرى كل يوم في ذروة الوباء مقارنة بأخرى ذات درجة حرارة قصوى أعلى من 52 درجة فهرنهايت.
 
كما أن الحالة التي تظل فيها درجة الحرارة أقل من 30 درجة فهرنهايت ستشهد حوالي 110 حالة إضافية لكل مليون في الذروة مقابل حالة لا ينخفض ​​فيها الزئبق إلى أقل من 60 درجة فهرنهايت، ولكن توقفت هذه التوقعات حتى عندما قام الفريق بحساب العوامل التي يمكن أن تؤثر على معدلات الحالات ، بما في ذلك الكثافة السكانية.
 
وقال الفريق في خاتمة المؤتمر: "هناك ارتباط بين درجة الحرارة ومعدل انتقال فيروس السارس- CoV -2 مما قد يؤدي إلى انخفاض متواضع في انتقال كورونا- CoV -2 في الطقس الحار. هذا التأثير متواضع. ومع ذلك ، ومن غير المرجح أن يبطئ انتشار المرض إذا تم تخفيف تدابير الاحتواء ".
 
المعرفة الجديدة هي أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية من الكثافة التي تظهر على شاطئ مشمس يؤدي إلى تعطيل الفيروسات مثل SARS COV -2 وهذا مهم لأنه يعني أننا أكثر أمانًا في الخارج من أي مكان عام داخلي.
 
"يجب الاستعاضة عن" البقاء في المنزل "بعبارة" البقاء في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس ، ولكن استخدام نظارة الشمس والحفاظ على بُعدك عن الآخرين حيث يمكن أن تنتشر الفيروسات من السعال والعطس. "
 

اشعة الشمس

الاشعة فوق البنفسيجية

درجات الحرارة

السعال

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